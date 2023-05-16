نقابة أطباء السودان تعلن عن إرتفاع عدد القتلى المدنيين

أعلنت نقابة أطباء السودان، الثلاثاء، عن إرتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 822 شخصا. منذ بدء الإشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أفريل الماضي.

وذكرت النقابة في بيان أن “إستمرار الإشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات. كما ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الإشتباكات إلى 822 حالة وفاة و 3 آلاف و215 إصابة”.

وأشارت إلى أنّ الوفيات والإصابات الجديدة التي تم حصرها شملت العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض “جنوب”، ومدينة الجنينة بولاية غرب دارفور “غرب”.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة الطبية، السبت الماضي، سجلت 530 قتيلا و 2940 مصابا بين المدنيين.

وأفادت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” بوقوع غارات جوية متزامنة منذ الفجر في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان وقصف متواصل بالأسلحة الثقيلة.

وقال سكان في الخرطوم، إن الضربات الجوية والقصف المدفعي تصاعدا بشدة في عاصمة السودان مع سعي الجيش لطرد قوات الدعم السريع، التي يحاربها منذ أكثر من شهر.

وذكر شهود أنهم سمعوا أصوات ضربات جوية واشتباكات وانفجارات في جنوب الخرطوم. وكان هناك قصف عنيف أثناء الليل في أجزاء من مدينتي بحري وأم درمان المجاورتين.

كما يتركز القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في عاصمة السودان. لكنه أثار اضطرابات في أنحاء أخرى من السودان خاصة في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وأجبر الصراع نحو 200 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة للسودان، وأسفر عن نزوح ما يربو على 700 ألف داخل السودان. مما فجر أزمة إنسانية تنذر بزعزعة استقرار المنطقة.

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