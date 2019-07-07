نقابة نات كوم: تسوية وضعية ألف عامل و15 % زيادات في الأجور بأثر رجعي

رسّمت إدارة مؤسسة نات كوم 4 آلاف عامل وتسوية وضعية أكثر من ألف عامل، خلال مفاوضاتها مع نقابة المؤسسة.

وجاء هذا في رد النقابة على بعض المشككين في مفاوضاتها مع إدارة المؤسسة، والتشكيك في تركيزها على خدمة العمال.

وأوضحت نقابة المؤسسة أنها استطاعت من خلال المفاوضات مع الإدارة، تمكين 1300 عامل من أجرة الشهر الناقص،

كما تمكنت من افتكاك زيادات بـ15من المائة في أجور العمال بأثر رجعي لمدة 24 شهرا، بعد مفاوضاتها مع والي العاصمة.

كما تم الإتفاق خلال ذات المفاوضات على منحة بقيمة مرتبات 18 شهرا، عند الخروج للتقاعد، وكذا منحة العدوى.

حيث تم تسوية الملف وإرساله لمصالح الولاية للنظر في المبالغ المخصصة، لها لعمال المؤسسة، وفور انتهاء اللجنة الولائية من عملها

سيتم صب منحة العدوى بأثر رجعي منذ جوان 2019، تضيف نقابة المؤسسة، كما تم الإتفاق على إعادة تكييف عقود العمل

المحددة المدة إلى عقود عمل غير محددة المدة.