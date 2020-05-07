صرح الرئيس المدير العام للديوان الوطني للحليب و مشتقاته، خالد سوالمية، أن نقاط البيع المباشر ساهمت في القضاء على ندرة حليب الأكياس المدعم.

وأورد سوالمية، خلال تدشين نقطة بيع جديدة بحي 5 جويلية بباب الزوار، أن وحدات بيع الحليب ومشتقاته التي أنشائها المجمع العمومي للحليب “جبيلي” مع بداية 2020 عبر مختلف بلديات الوطن، سمحت في التحكم في عملية توزيع حليب الأكياس المدعم.

وأضاف سوالمية، أن السلطات العمومية قامت قبل شهر رمضان بتزويد الملبنات بكميات مضاعفة من غبرة الحليب، لضمان الوفرة في انتاج الحليب المدعم.

وتابع ذات المسؤول: “من خلال مراقبتنا المستمرة لمسار كيس الحليب المدعم على مستوى الملبنات والأحياء لاحظنا ان بعض الموزعين والتجار يستغلون الحليب المدعم لتحويله الى لبن من أجل الربح السريع “.

وكشف ذات المسؤول تسجيل توقيفات يومية لنشاط موزعي الحليب بالعاصمة، وإحالتهم إلى العدالة.

كمت صرح المدير العام لمركب الجزائر “كوليتال” التابع لمجمع “جيبلي”، محمد ميراوي، أن الوزارة الوصية قامت بتنصيب لجنة مختلطة، لمراقبة مسار الحليب المدعم.

وتم في اطار نشاط هذه اللجنة، توقيف بعض موزعي الحليب متلبسين بتحويل هذه المادة إلى وجهات أخرى لاستغلال الحليب المدعم في انتاج مشتقات الحليب أخرى.

وكشف ميراوي، أن وحدة كوليتال الكائنة ببئر خادم، تنتج 600 ألف لتر يوميا من الحليب المدعم، ولا يواجه المركب أية مشاكل في مجال التموين بالمادة الأولية “غبرة الحليب”.