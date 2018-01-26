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نقل: إستياء كبير لدى المسافرين بعد إلغاء رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

أخبار الجزائر
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نقل: إستياء كبير لدى المسافرين بعد إلغاء رحلات الخطوط الجوية الجزائرية
بقلم وافي مهاجري

امتعض العديد من المسافرين داخل المطار الداخلي قرار إلغاء رحلاتهم على متن الخطوط الجوية الجزائرية بعض طول انتظار إلى وقت متأخر من سهرة أمس الخميس، ما خلف حالة من الإستياء والتذمر.

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