نقل بحري: برنامج شهر رمضان وموسم الإصطياف جاهز.. توظيف عمال مؤهلين

قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أن البرنامج الخاص بشهر رمضان تم إدخاله في المنظومة الرقمية المعمول بها حاليا.

وأشار سعيد محلبي أن المؤسسة تعمل حاليا على ملف الرقمنة. حيث تواصل عملها مع منظومة apcs. كما أن هناك دراسات متقدمة جدا حتى تكون المنصة الرقمية جاهزة. والأمر الآن متعلق بالمختصين في الشأن ونحن في مفاوضات متقدمة.

وأضاف ذات المتحدث، أن برنامج مؤسسة النقل البحري للمسافرين والخاص بشهر رمضان تم التكفل به وإدخاله في المنظومة الرقمية المعمول بها حاليا. بالإضافة كذلك إلى برنامج موسم الإصطياف فهو أيضا جاهز.

وبخصوص الخدمة المقدمة للمسافرين، أضاف ذات المتحدث، أن هناك سياسة جديدة حيث أنه انجرفنا نوعا ما فيما يخص مايواجهه المسافرين أثناء سفرهم. بعدما كان طاقم الموظفين غير مؤهل. مشيرا إلى أن هناك اجراءات لتوظيف أصحاب الكفاءة وطاقم مؤهل. داعيا من المسافرين المساعدة في تحسين الخدمات لأن بعض التصرفات -حسبه- لاتسمح للإرتقاء بالخدمات.