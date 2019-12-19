نقل بحري:  تغييرات في توقيت انطلاق العديد من الرحلات بسبب التقلبات الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن إحداث تغييرات في توقيت انطلاق العديد من رحلات البواخر نحو مختلف الاتجاهات بسبب التقلبات الجوية.

وأوضح بيان المؤسسة ان تاريح رحلات البواخر نحو مختلف الاتجاهات المقررة ليومي الخميس 19 و السبت 21 ديسمبر ستيم تغيير توقيتها.

أما بالنسبة لرحلة طاسيلي2 من سكيكدة نحو مارسيليا التي كان مقررة يوم 19 ديسمبر على الساعة الـ 12:00.

أوضحت المؤسسة أن هذه الباخرة القادمة من مرسيليا سترسو يوم الخميس وبعد نزول الركاب ومع غياب الوقود في شرق الوطن.

لا سيما في سكيكدة ستقوم السفينة بالالتحاق بميناء الجزائر العاصمة دون ركاب.

ولهذا فإن المسافرين المبرمجين ليوم الخميس 19 ديسمبر الى الإلتحاق بميناء الجزائر العاصمة للركوب يوم الاحد 22 ديسمبر.

وذلك على الساعة الـ 12:00 اتجاها نحو ميناء مارسيليا، حسبما اعلمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

حيث سترسو الباخرة في ميناء مرسيليا يوم الاثنين 23 ديسمبر على الساعة الـ 8:00.

في حين الإنطلاق من مرسيليا نحو وهران المقرر يوم السبت21 ديسمبر على الساعة الـ 13:00.

فقد تم تأجيله الى يوم الاثنين 23 ديسمبر على الساعة الـ 16:00.

وسترسو الباخرة في ميناء وهران يوم الثلاثاء 24 ديسمبر على الساعة ال17:00.

وأيضا فيما يخص الرحلة وهران – أليكانت- وهران المقررة ليوم الاثنين 23 ديسمبر فقد تم إلغاؤها.

وادت المؤسسة أن الباخرة ستستأنف برنامجها العادي بخصوص الانطلاق من وهران نحو أليكانت والتي كان مقررة يوم الخميس 26 ديسمبر على الساعة الـ 19:00.