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نقل بحري.. هام للمسافرين عبر هذه الرحلات

بقلم نادية بن طاهر
نقل بحري.. هام للمسافرين عبر هذه الرحلات
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، عن تقسيم رحلة مرسيليا _بجاية المبرمجة يوم 04 أوت إلى فوجين.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تم تقسيم الرحلة المعنية، عبر رحلتي مرسيليا _ الجزائر يوم 05 أوت على الساعة 12:00 زوالا. ويوم 07 أوت على الساعة 19:00 مساءا.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إعلام كل مسافر بتاريخ رحلته من طرف مصالح الشركة (Call center).

وأضاف البيان، أنه وفيما يخص المسافرين الحاجزين على رحلة مرسيليا _عنابة المبرمجة سلفا يوم 04 أوت، فقد تم تأجيل رحلتهم إلى يوم 10 أوت عبر رحلة مرسيليا _ سكيكدة على الساعة 10 صباحا.

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