نقل بحري: وكالة باريس تعود للخدمة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، عن إعادة إفتتاح وكالتها التجارية في العاصمة الفرنسية باريس. وذلك بعد الانتهاء من أشغال إعادة تهيئتها.

وجاء في البيان، “أنه في إطار تحضيراتها المتواصلة لإنجاح موسم إصطياف 2024، و حرصا منها على توفير أفضل ظروف الإستقبال لأفراد جاليتنا المقيمة بالخارج تطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، يسر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن تضع تحت تصرف زبائنها الكرام وكالتها التجارية بباريس بعد إستكمال عملية إعادة التهيئة و التجديد بها .”

وللإشارة، كانت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد أغلقت وكالتها التجارية في باريس منذ شهر مارس 2023 بسبب أشغال ترميم المبنى.