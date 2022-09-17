نقل جثمان الممثلة فريدة صابونجي إلى المسرح الوطني

سيتم، نقل جثمان الممثلة فريدة صابونجي، اليوم السبت، إلى مقر المسرح الوطني من إلقاء النظرة الأخيرة عليها.

كما أشارت مصادر النهار، أن تشييع جثمان الراحلة فريدة صابونجي سيكون بعد صلاة العصر، في مقبرة العالية.

وانتقلت إلى رحمة الله، اليوم السبت، الممثلة القديرة، فريدة صابونجي، بعد معاناتها مع المرض. لتفقد الجزائر عمود من أعمدة الفن الجزائري الجميل عن عمر ناهز 92 سنة.

وقدمت الفنانة والممثلة، نوال زعتر، تعازيها الخالصة لعائلة الراحلة الممثلة القديرة فريدة صابونجي. التي وافتها المنية عن عمر ناهز 92 سنة.

وقالت الممثلة نوال زعتر للنهار، إن الممثلة قامة من قامات الفن. وأضافت “كنت أحلم أن أشارك معها، وكان لي الشرف أن شاركت أمامها”.

كما قدمت من جهتها، الممثلة القديرة، بهية راشدي، تعازيها لعائلة الفقيدة. التي وافتها المنية عن عمر ناهز 92 سنة.

و قالت بهية راشدي للنهار، “سيترك في أنفسنا ألم وحزن الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة”. “هي رحلت لكنها تركت بصمتها في الفن”.

كما تعتبر فنانة وممثلة سينمائية ومسرحية جزائرية، من مواليد الثلاثينيات بحي الدويرات مدينة البليدة. و اشتهرت بآداء أدوار المرأة الغنية والمتغطرسة الشخصية، القاسية القلب أحيانا. كما أنها صاحبة شخصية قوية والتي يمكن لنا القول بأن الفن ولد معها.

ودخلت المسرح في سن مبكرة جدا حيث كان عمرها آنذاك حوالي 13 سنة، ووقفت على ركحه. إلى جانب كبار الفنانين، على غرار محي الدين بشطارزي، رويشد، محمد التوري وغيرهم.

كما كان ولوج فريدة صابونجي، إلى عالم الفن من باب الإذاعة الوطنية سنة 1947، وقد مدّ لها محي الدين بشطارزي يد المساعدة.