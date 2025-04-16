نقل لقاء ورقلة أمام الحراش إلى ملعب الرويسات

قررت رابطة الهواة لكرة القدم، نقل مباراة اتحاد ورقلة والضيف اتحاد الحراش، إلى ملعب 18 فيفري بالرويسات، برسم الجولة الـ 27 من بطولة الهواة مجموعة “وسط-شرق”.

وكانت الرابطة، قد برمجت سابقا اللقاء المقرر يوم السبت المقبل، 19 أفريل الجاري. بملعب المجاهد “بن مقدم الطيب” في عين البيضاء بورقلة من دون جمهور. وهي الخطوة التي جعلت إدارة الفريق المُضيف تهدد بالمقاطعة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”النهار” اليوم الأربعاء، بأن الرابطة، قررت تغيير ملعب اللقاء مجددا، ونقله إلى ملعب “الرويسات”. وذلك، بناء على تقرير لجنة تأهيل الملاعب. التي أكدت عدم صلاحية ملعب عين البيضاء بورقلة.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة للفريقان، حيث يبحث أصحاب الديار عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 31، للاقتراب أكثر من هدف البقاء. فيما يعول “الحراشية” على العودة بانتصار يبقيهم في سباق الصعود.