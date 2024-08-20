نقل ملكية فندق “سيرتا الكبير” بقسنطينة إلى شركة الإستثمار للفندقة

تم أمس الإثنين بقسنطينة التوقيع على عقد إنتقال ونقل ملكية فندق “سيرتا الكبير” من شركة التسيير السياحي للشرق. إلى شركة الإستثمار للفندقة (SIH) وهذا تنفيذا لقرار مجلس مساهمات الدولة.

وجرت مراسم التوقيع بإشراف الرئيس المدير العام لشركة الإستثمار للفندقة إسماعيل شعلال. بحضور والي الولاية عبد الخالق صيودة ومدير أملاك الدولة لولاية قسنطينة. حيث أكد شعلال أن نقل ملكية فندق سيرتا الكبير سيعزز هياكل ومنشآت شركة الإستثمار للفندقة الرائدة في التسيير الفندقي في الجزائر. والتي تشمل خمسة فنادق تحت علامة ماريوت الدولية و فندق حياة ريجنسي-المطار بالشراكة مع مجموعة حياة الأمريكية. كما تضم المؤسسات الفندقية التي تشرف عليها الشركة “مشروع فندق 4 نجوم بولاية بومرداس و مشروع مركب سياحي بالعاصمة. يشمل فندق تحت علامة سوفيتال ومركز تالاسا للمعالجة بمياه البحر”.

وأعرب شعلال عن إلتزام شركة الإستثمار للفندقة بتقديم أفضل الخدمات المعمول بها وضمان تجربة فندقية فاخرة لزوار مدينة قسنطينة العريقة. مشيرا إلى أن تجديد وتطوير فندق سيرتا الكبير الذي تم تشييده سنة 1912. والذي يحتل مكانة خاصة في قلوب أبناء قسنطينة سيساهم لا محالة في تعزيز مكانته كوجهة سياحية راقية تعكس التراث الثقافي والتاريخي للمدينة.

وستضمن الشركة تقديم خدمات متميزة تعزز من تجربة الضيوف وتساهم في دعم الإقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتعزيز النشاط السياحي في المنطقة. من خلال هذا المرفق الفندقي الذي يعتبر معلما تراثيا يرمز لهوية مدينة الصخر العتيق ويمتاز بتصميمه المعماري العربي الموريسكي.