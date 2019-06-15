نقيب الأئمة: هذا هدفنا وراء المشاركة في مبادرة المجتمع المدني

شارك الأئمة في مبادرة المجتمع المدني التي خرج بها بعد عدة لقاءات، والتي دعت إلى مرحلة انتقالية لا تتجاوز 12شهرا.

وقال رئيس النقابة المستقلة للأئمة جمال غول، إن نقابتهم شاكت في هذا اللقاء إلى جانب 15نقابة وطنية من 7قطاعات مختلفة

وبمشاركة 90 جمعية ومنظمة وعمادة وطنية أيضا، حيث قام هذا الإجتماع على قبول الآخر في حدود ما يخدم الأهداف المرجوة.

عدم إقصاء أي فئة لتحقيق الانسجام وبعث الثقة بين مكونات المجتمع المدني، على أن يكون النضال على المدى البعيد.

ويضيف جمال غول، لقد تم عملنا على تقريب المبادرات المطروحة، لتصبح مبادرة واحدة يتبناها المجتمع المدني بعيدا عن التنافس السياسي،

ثم تُوسع فيما بعد إلى الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية وإلى كل من يراها تحقق المطلوب.