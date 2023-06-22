نهائي كأس الجمهورية.. السياربي و لايصو في إصطدام ناري

يُنشط عشية اليوم الخميس. شباب بلوزداد وجمعية أولمبي الشلف، نهائي كأس الجمهورية، بملعب ميلود هدفي بوهران، بداية من الساعة 17.00 مساءً.

وسيدير المقابلة الحكم لحلو بن براهم، وبمساعدة الطاقم التحكيمي، أكرم عباس زرهوني وحمزة بوزيت، والحكم عبد المومن جواد كحكم رابع.

كما جرى تعيين الحكم محمد سراج كحكم مساعد احتياطي في هذه المقابلة.

وستشهد النسخة الـ55 من نهائي كأس الجمهورية، المواجهة الأولى من نوعها في التاريخ، والتي ستجمع بين شباب بلوزداد وجمعية أولمبي الشلف.

وسيطمح الشباب الحفاظ على اللقب، والإنفراد بالرقم القياسي في عدد التتويجات بالكأس للمرة التاسعة في تاريخه، وتمهيد الطريق للتتويج بالدوبلي، بعد إقترابه من التتويج بالبطولة هذا الموسم.

ومن جهتها، سيكون الخصم جمعية أولمبي الشلف، أمام فرصة التتويج بالكأس للمرة الثانية في تاريخه، بعد التتويج بنسخة 2005، والمشاركة في كأس الكاف الموسم المقبل.

يجدر الإشارة، ستنشط مواجهة نهائي كأس الجمهورية، لأول مرة منذ 2019، حيث تم إلغاء نهائيات نسخ 2020، 2021، 2022، بسبب وباء كورونا.