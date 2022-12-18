نهائي مونديال 2022.. ميسي يصطدم بمبابي والديكة في آخر فرصة لتحقيق حلم المونديال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، إلى ملعب “لوسيل”، الذي يستظيف نهائي مونديال قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين، وفرنسا.

ويسعى النجم ليونيل ميسي، لقيادة منتخب التانغو، للإطاحة بنظيره الفرنسي، واحراز ثالث مونديال في تاريخه.

كما يتواجد الأسطورة الأرجنتينية، أمام آخر فرصة في مشواره الكروي، لتحقيق حلمه الذي طال عليه انتظاره، لمعانقة كأس العالم لأول مرة.

ويصطدم حلم ميسي، برغبة النجم الفرنسي كليان مبابي، وزملائه في المنتخب الفرنسي، لدخول التاريخ بتحقيق ثاني مونديال لهم على التوالي.