نهاية الحجر على هذه الولايات مع الإبقاء على بعض الاجراءات

رفعت الحكومة إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق حاليا على الولايات الـ23 المعنية وذلك لمدة 21 يوما ابتداء من الأربعاء المقبل. وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى تم الإبقاء على التدابير الوقائية الأخرى لمدة 21 يوما بداية من يوم 20 أكتوبر الجاري.

وفق ذات البيان قرر الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان تمديد منع الاجتماعات العائلية خاصة حفلات الزواج والختان. مع بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به. وكذا الإبقاء على الإجراءات المطبقة في الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية.

هذا وكانت إجراءات الحجر الصحي مطبقة على الولايات الـ 23 التالية: أم البواقي، باتنة, بجاية، بشار، البويرة، تبسة، تيزي وزو. وأيضا الجزائر، جيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، النعامة، وعين تموشنت. حيث كان يطبق من الساعة 23:00 ليلا إلى غاية الساعة 05:00 من صباح اليوم الموالي.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية. وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية.

كما جدد الحكومة دعوتها للمواطنين غير الملقحين إلى المشاركة بكثافة في حملات التلقيح المتواصلة عبر التراب الوطني. ومن جهة أخرى ذكرت الحكومة إلى ان رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي عبر كامل التراب الوطني جاء بعد تراجع عدد الإصابات هذه الأيام الأخيرة. ولا يعني أن الخطر قد ولى نهائيا لذا وجب الحذر واليقظة.