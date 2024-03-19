نهاية الشائعات.. الأميرة كيت تظهر بصحة جيدة مع زوجها

إنتشرت مساء الإثنين لقطات جديدة للأميرة كيت مديلتون، تبدو فيها مبتسمة وبصحة جيدة، إلى جانب زوجها ولي العهد البريطاني، الأمير وليام في سوق للمزارعين في وندسور.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الصَن” البريطانية، بدت كيت أكثر وضوحاً، وكانت تمشي رفقة زوجها وهي مبتسمة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن هذه الصور للأميرة وزوجها وريث العرش البريطاني، التُقطت السبت أمام سوق لمنتجات المزارعين المحليين في وندسور، في منطقة غير بعيدة من مقر إقامتهما العائلي الريفي.

وخضعت كيت لعملية جراحية كبرى في البطن في 16 جانفي. وأعلن القصر وقتها أنها لن تعاود مهامها العامة قبل العيد.

لكن الغياب الطويل للأميرة التي تُعدَ من أكثر النساء اللواتي تُلتقط لهنّ صور في العالم، أفسح المجال للتحليلات على أنواعها.

وأرفقت صحيفة “الصن” الصورة الجديدة التي نشرتها مساء الإثنين برسالة موجهة للأميرة جاء فيها: “سعداء برؤيتك كيت”.

ورأت صحيفة “ديلي ميل” أن “هذه الصورة ستُسكت نظريات المؤامرة”. و”ستُطمئن” محبي الأميرة إلى تعافيها بعد العملية الجراحية التي أجريت لها.

والإثنين، انتشرت أخبار عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إخطارا بضرورة “التأهب” لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع.

ومن المعروف أنه قبل الإعلانات الكبرى، يحذر قصر باكنغهام وسائل الإعلام للتأهب. ومثال على ذلك الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان فيفري الماضي.

https://www.instagram.com/p/C4sI649tS7z/