نهاية صادمة لفتاة سورية حسناء بسبب سماعات الأذن

لقيت فتاة سورية حتفها، دهسا تحت عجلات القطار، في محافظة اللاذقية، بينما كانت تسير على السكةّ، وهي تضع سماعات الأذن، ولم تسمع سفارة القطار.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، عن مسؤول في اللاذقية، فإن الفتاة تدعى “هيلين المهدي”، وهي حاصلة على شهادة الثانوية، كانت تستعد لتقديم الامتحانات التكميلية.

وأضاف ذات المسؤوول: “كانت تمشي بهدوء على السكة، وحاول السائق بكل الطرق تفادي الحادث، واستخدم صافرة القطار مع اللجام القصري، وأخرج جسده وبدأ بالصراخ، لكن الفتاة لم تسمعه ولم تسمع صافرة القطار”.

وتابع المسؤول، أن القطار كان غير قادر على التوقف مباشرة، مما أدى إلى دهس الفتاة، والتي لقيت حتفها.