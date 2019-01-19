نهاية مؤلمة لزفاف ضابط مصري وعروسه!

لقي ضابط مصري وعروسه مصرعهما بعد أقل من 24 ساعة على زواجهما في مشهد مأساوي، وذلك بسبب تسرب الغاز.

وحسب موقع “الشروق” المصري، فإن العروسين عقدا حفل الزفاف مساء الخميس، بحضور أهاليهما وفي ظروف عادية.

وفي اليوم الموالي توجه أفراد أسرة العروس إلى شقة العروسين لإحضار الطعام لهما، وحينها اكتشفوا المأساة.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو الإختناق الناتج عن بخار المياه الساخنة.

الزوجين لا يزالان في مقتبل العمر، حيث يبلغ الزوج “أحمد أمين الهواري” 27 عاما، وهو ضابط بحري، فيما لا يتجاوز عمر زوجته “لوريان حافظ” 24 عاما.

وحزن أهل القرية على وفاة العروسين الشابين، واللذان كانا يتمتعان بحب وتقدير الجميع.