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نواب أوروبيون يرفعون شكوى ضد سلطات الإحتلال المغربية

بقلم نادية بن طاهر
نواب أوروبيون يرفعون شكوى ضد سلطات الإحتلال المغربية
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رفع نواب أوروبيون شكوى ضد سلطات الاحتلال المغربية إلى رئيسة البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي، بالإضافة إلى وزارات الخارجية في بلدانهم بعد منعهم من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.

ويضم الوفد البرلماني الأوروبي، نوابا من إسبانيا والبرتغال وفنلندا كانوا في مهمة مراقبة لمتابعة مدى الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير. القاضي بإلغاء الاتفاقيات المتعلقة بنهب ثروات الصحراء الغربية في الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

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