نواب الأفلان يتبرؤون من بيانات وتصريحات “شرذمة مشبوهة” تنتمي للحزب

تبرأ نواب حزب جبهة التحرير الوطني، من الحملات الإعلامية المغرضة، والبيانات اللامسؤولة الصادرة عن من أسموهم بـ “شرذمة مشبوهة”، تنتمي للحزب.

وفي البيان الصادر عن نواب جبهة التحرير الوطني، اليوم الاثنين، أكدوا أنه تم اتخاذ هذا القرار، إدراكا منهم بخطورة الوضع الذي تمر به البلاد، وأمام ما تسجله الساحة السياسية من مستجدات وتداعيات.

وأضاف البيان ” برزت شرذمة من محترفي الدجل والنفاق السياسي المنتسبين مع الأسف لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني، مدعية دعمها ومساندتها للهيئة الشعبية، ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي”.

وأورد “غير أن الحقيقة غير ذلك تماما، حيث سعت من خلال مغالطتها للرأي العام وتضليله الى تقويض استقرار هذه المؤسسة السيادية، وزراعة الفتنة بين نوابها الأفاضل المنتمون الى كتلة جبهة التحرير الوطني، منتحلة صفة التحدث باسمهم من خلال بيانات وتصريحات عارية من الصحة، غايتها المزيد من الإرباك وتعويل الساحة السياسية، وعرقلة النواب عن الدور المنتظر منهم في هذه اللحظة التاريخية الخاصة التي تمر بها البلاد”.

وأكد البيان أن هذه المحاولات اليائسة التي اعتمدتها هذه الشرذمة لتحقيق أهدافها المشبوهة لم تعد خافية على أحد من ذوي الضمائر الحية من النواب في كتلة الأفلان، وبقية الكتل المدركة لأهمية وحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد.

وجددوا مساندتهم ووقوفهم اللامحدود مع مؤسسة الجيش، في مساعيها من أجل إيجاد مخرج دستوري وسياسي للأزمة.

كما دعوا النواب الى السمو عن كل اختلافاتهم خدمة للوطن والعمل من أجل الجزائر بروح المسؤولية، والتصدي لكل الأصوات الناعقة الهادفة إلى زرع بذور الفتنة.