نواب من البرلمان يشاركون في منتدى حول أهداف التنمية المستدامة

يشارك نواب المجلس الشعبي الوطني من مختلف المجموعات البرلمانية إبتداء من اليوم في أشغال المنتدى البرلماني الأول حول أهداف التنمية المستدامة. والذش ينظمه الإتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع غرفة النواب لجمهورية إندونيسيا، عن طريق تقنية التحاضر المرئي.

وبرمج منظمو المنتدى مناقشات حول “تحويل تحديات جائحة كورونا إلى فرص من تمكن برلمانات العالم من تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.وسيدوم هذا المنتدى إلى غاية الخميس 30 سبتمبر الجاري.

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