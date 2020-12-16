نوع جديد من كورونا يظهر في بريطانيا: ينتشر بسرعة أكبر وليس خطيرا

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن النوع الجديد من كوفيد-19 الذي تم العثور عليه في بريطانيا ينتشر بسرعة أكبر.

وأكدت المنظمة، إن هذا النوع الجديد من الفيروس التاجي، وبالرغم من أنه ينتشر بسرعة، إلا أنه لا يمثل خطورة أكبر.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قد أعلن الاثنين تحديد ما وُصف بأنه نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد.

وكشف هانكوك، إنه قد تم تسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا في الأيام القليلة الماضية، ومعظمها في جنوب البلاد.

وأشار الوزير، إلى أن “التحليل الأولي يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل أسرع”.

مشددا على عدم وجود ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس قد يسبب مرضا خطيرا.

وتوقع وزير الصحة البريطاني، إن هذه الطفرة الجديدة لن تتغلب على اللقاح المضاد لكورونا.