نوميديا لزول تعود بقوة بأغنية وكليب عالمي

كشفت الفنانة الجزائرية نوميديا لزول، عن تيزر أغنيتها الجديدة، مشوقة جمهورها لعودتها بعد غياب دام السنة عن الساحة الفنية.

ونشرت الفنانة على صفحتها الرسمية بأنستغرام، تيزر أغنيتها الجديدة والتي ستقدمها على طريقة الفيديو كليب. وتحمل الأغنية الجديدة لنوميديا لزول عنوان: “في لامان”.

ويأتي هذا بعد غياب طويل للزول عن صفحتها بانستغرام، حيث ومنذ أشهر عدة إمتنعت من الظهور على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتلقت الفنانة العديد من التعاليق من زملائها الفنانين والذي رحبوا بعودتها، وكذا جمهورها والذي سعد بعودتها مجددا للساحة الفنية.

وغادرت نوميديا لزول، سجن القليعة، شهر أوت الماضي، بعدما قضت فيه عدة أشهر بسبب اتهامها في قضية النصب على الطلبة والتي أحدثت جدلا كبيرا.

وخرجت نوميديا من السجن، بعدما استفادت من البراءة من كافة التهم الموجهة إليها.

https://www.instagram.com/p/CnpQTWuK2th/