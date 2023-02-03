نوميديا لزول تعود بقوة وتشعل الأجواء بأغنيتها الجديدة

أطلقت الفنانة الجزائرية الشابة نوميديا لزول، أغنيتها الجديدة، مساء أمس الخميس، على قناتها بموقع الفيديوهات اليوتيوب.

وبعد إنتظار طويل من جمهورها، عادت نوميديا لزول بقوة على صفحتها بانستغرام والتي تملك فيها 6.6 مليون متابع بالتزامن مع إطلاق أغنيتها الجديدة.

وتفاعل الجميع مع الأغنية الجديدة لنوميديا والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب وابدعت في أدائها.

وأعجب الجميع بأداء الفنانة وعودتها القوية بأغنية “في لامان”، وينتظر أن تعرف نجاحا كبيرا على غرار أغنيتها الأخيرة “Bébé d’amour”.

حيث تقترب الأغنية من المليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع اليوتيوب.

وتلقت الفنانة العديد من التعاليق من زملائها الفنانين والذي رحبوا بعودتها، وكذا جمهورها والذي سعد بعودتها مجددا للساحة الفنية.

وغادرت نوميديا لزول، سجن القليعة، شهر أوت الماضي، بعدما قضت فيه عدة أشهر بسبب اتهامها في قضية النصب على الطلبة والتي أحدثت جدلا كبيرا.

وخرجت نوميديا من السجن، بعدما استفادت من البراءة من كافة التهم الموجهة إليها.