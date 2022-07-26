نوميديا لزول ريفكا وستانلي وآخرون أمام القضاء مجددا

من المقرر أن يمثل اليوم الثلاثاء امام الغرفة الجزائية 14 متهما بقضية النصب على الطلبة بمجلس قضاء العاصمة. على غرار نوميديا لزول، ريفكا وستانلي.

كما برمجت القضية مجددا بعد استئناف النيابة العامة والمتهمين محل المتابعة في الأحكام القضائية. التي سلطتها محكمة الجنح الابتدائية بالدار البيضاء والتي قضت بإدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين الـ7 سنوات حبسا نافذا والبراءة.

مع إعادة تكييف الوقائع لبعض المتهمين من جنحة النصب الموجه للجمهور إلى جنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة بتبييض الأموال. وهذا باستعمال تسهيلات التي يضمنها النشاط المهني، وجنحة مخالفة التشريع. والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.

في حين، كان المتهمون متابعين بأفعال ذات طابع جنائي. قبل أن تقرر غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة تجنيح التهم من إحالة المتهمين للمحاكمة أمام المحكمة ذاتها.

كما صدرت الأحكام القضائية، 7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي صاحب شركة “futur gate” المدعو “رزاقي أسامة”. وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج مع منعه ممارسة اي نشاط تجاري متصل بالجريمة لمدة 5 سنوات منذ انقضاء العقوبة. 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف في حق المتهم “ش.هشام”.

وسنة حبسا منها 4 أشهر حبسا نافذا والبقية موقوفة في حق المتهمين كل من “ش.عبد الرحمان”، “ح.زكريا”، “ر.ياسين”، و”ط.نجاة”، “ب.رانيا”. وسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دينار في حق المتهمة البرلمانية السابقة المدعوة” عمارة سعاد” . وسنة حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهمين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتعلق الأمر بكل من “نوميديا لزول”، بوجملين فاروق المكنى “ريفكا”، وابركان محمد المكنى “ستانلي”.

وحاجي زكريا، ش.عبد الرحمان، “ر.ياسين”، سنة حبسا منها 4 أشهر نافذة والباقي موقوفة النفاذ. والبراءة للمتهم الموقوف “ت.نسيم”. وأغرم القضاء الشخص المعنوي ” شركة ” انستي كوم” بـ5 مليون دج.