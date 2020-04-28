نيسان موتور تتوقع تسجيل أول خسارة تشغيلية لها

توقعت الشركة اليابانية المختصة في صناعة السيارات “نيسان” موتور، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول خسارة تشغيلية لها منذ 11 عاما.

وقالت الشركة، في بيان نقلته وكالات أنباء عالمية، انها تتوقع تسجيل أول خسارة تشغيلية منذ 11 عاما جراء تفشي فيروس كورونا.

وأضافت شركة نيسان أنها تتوقع خسائر تشغيلية تُقدر بنحو 45 مليار ين أي ما يعادل 419.7 مليون دولار، بتسجيل إنخفاض من أرباح تشغيلية بقيمة 54 مليار ين في توقعات سابقة للشركة في فيفري المنصرم.

كما توقعت الشركة أيضا تكبد صافي خسارة بقيمة 95 مليار ين مقارنة مع توقعات سابقة لربح بقيمة 65 مليار ين.