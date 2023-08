نيس الفرنسي يصّر على ضم آيت نوري

جددت إدارة نادي نيس الفرنسي، رغبتها في التعاقد مع الدولي الجزائري، ولاعب نادي وولفرهامبتون الانجليزي، ريان آيت نوري.

وكشف حساب 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐋𝐅𝐏𝐀𝐂𝐊™ المقرب من “الوولفز” عبر تويتر، اليوم الأربعاء، بأن إدارة نيس الفرنسي، تراهن على ضم آيت نوري، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن مسؤولي نادي نيس، يضعون لاعب أستون فيلا، لوكاس ديني، كحل ثانوي في حال فشل صفقة لاعب الخضر.

🚨Nice are eyeing a move for Rayan Aït-Nouri before the end of the transfer window, they also have Lucas Digne as another option [ @lequipe 🥇] #wolves #wwfc #avfc pic.twitter.com/sxWWzfyivA

— 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐋𝐅𝐏𝐀𝐂𝐊™️ (@Wolfpackwwfc) August 23, 2023