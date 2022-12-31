نيس يجدد عقد موهبته الفرانكو جزائرية

أعلن نادي نيس الفرنسي، عن تجديده عقده لاعبه الفرانكو الجزائري بدر الدين بوعناني رسميا.

وحسب بيان النادي الفرنسي، فقد تم تجديد عقد اللاعب الشاب بوعناني البالغ من العمر 18 سنة لغاية عام 2027.

يجدر للإشارة، لم يشارك بوعناني هذا الموسم في لقاء مع فريقه هذا الموسم، ومن المنتظر أن يحصل على فرصته مع الفريق.