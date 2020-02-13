نيكوس دندياس: اليونان والجزائر مع الحل السياسي للأزمة الليبية

أكد وزير الشؤون الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الخميس، أن اليونان والجزائر يحبذان الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأضاف الوزير اليوناني، في تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، بالجزائر العاصمة، أن اليونان والجزائر يرفضان التدخل العسكري والأجنبي في ليبيا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأبرز رئيس الديبلوماسية اليونانية، أن جهود الجزائر لأجل تسوية الأزمة الليبية، من شأنه أن يسمح بعودة السلم والاستقرار في هذا البلد و خارجه.

وأوضح ذات المسؤول، أن اليونان والجزائر تؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لعمليات الاقتتال والتدخل الأجنبي في ليبيا.

مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود في اطار الأمم المتحدة، من أجل وضع حد للأزمة الليبية.

كما أوضح رئيس الديبلوماسية اليونانية، أن لقاءه بنظيره الجزائري سمح للطرفين باستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن الطرفان سيعملان على تعزيزها في المستقبل.

وأضاف أن اليونان والجزائر، ملتزمتان بتدعيم علاقاتهما الثنائية من خلال تكثيف الاتصالات والتشاور لتحقيق السلم والاستقرار بمنطقتهما المشتركة.