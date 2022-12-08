نيمار:”بكيت طوال الليل بعد اصابتي أمام صربيا”

كشف النجم الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن تأثره بعد اصابته أمام صربيا في الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال قطر 2022.

حيث قال، نيمار، في حوار للموقع الرسمي للفيفا:”كنت خائفًا للغاية، التعرض لإصابة من هذا النوع أمر صعب حقًا”.

كما أضاف:”بكيت طوال الليل، وعائلتي تعرف ذلك، لكنني عملت على التخلص من الاصابة”.

ويُذكر أن لاعب باريس سان جيرمان اُصيب في الكاحل وغاب عن مواجهتي البرازيل أمام سويسرا والكاميرون ليعود أمام كوريا الجنوبية.