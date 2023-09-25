إعــــلانات
الرياضة

نيمار غير سعيد في الهلال السعودي

بقلم محمد.ل
نيمار غير سعيد في الهلال السعودي
  • 730
  • 0

كشفت تقارير صحفية سعودية، صادرة اليوم الاثنين، بأن النجم البرازيلي، نيمار جينيور، غير سعيد في ناديه الجديد الأهلي السعودي.

وأوضحت “الأخبار الرياضية” في تغريدة على حسابها الرسمي عبر منصة “x” (تويتر سابقا) بأن نيمار ليس سعيدا.

كما أوضح ذات المصدر الإعلامي، في تغريدة أخرى، بأن النجم القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي، طالب من مسؤولي ناديه إقالة المدرب البرتغالي، جيسوس.

مشيرة في تغريدة ثالثة إلى أن نيمار، اشتبك مع جيسوس، نهاية مباراة نافباخور الأوزبكستاني، يوم الاثنين الفارط في منافسة دوري أبطال آسيا، بعد ما أوضح له سلوكه السيء داخل الملعب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/8Gj9T
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر