نيمار غير سعيد في الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، صادرة اليوم الاثنين، بأن النجم البرازيلي، نيمار جينيور، غير سعيد في ناديه الجديد الأهلي السعودي.

وأوضحت “الأخبار الرياضية” في تغريدة على حسابها الرسمي عبر منصة “x” (تويتر سابقا) بأن نيمار ليس سعيدا.

كما أوضح ذات المصدر الإعلامي، في تغريدة أخرى، بأن النجم القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي، طالب من مسؤولي ناديه إقالة المدرب البرتغالي، جيسوس.

مشيرة في تغريدة ثالثة إلى أن نيمار، اشتبك مع جيسوس، نهاية مباراة نافباخور الأوزبكستاني، يوم الاثنين الفارط في منافسة دوري أبطال آسيا، بعد ما أوضح له سلوكه السيء داخل الملعب.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 SPORT: نيمار اشتبك مع جيسوس بعد نهاية مباراة نافباخور، بعد ما أوضح له سلوكه السيء داخل الملعب! pic.twitter.com/al18FbLeut — الأحداث الرياضية (@sportsevents__) September 25, 2023