نيمار يبلغ إدارة البياسجي برغبته في الرحيل

أبلغ النجم البرازيلي، نيمار جونيور، مسؤولي ناديه باريس سان جيرمان، برغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن نيمار، تحدث أمس الأحد، مع إدارة “البياسجي”، وأبلغها برغبته في المغادرة.

وارتبط اسم نيمار، بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة، الذي غادره صيف 2017، نحو نادي العاصمة الفرنسية في صفقة قدرت بـ 222 مليون أورو.

ولعب البرازيلي، مع باريس سان جيرمان في آخر 5 سنوات، 173 مباراة سجل خلالها 118 هدفا وصنع 77 آخرا، غير أنه عانى من لعنة الإصابات في كل موسم.