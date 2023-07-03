نيمار وأبرز نجوم الكرة العالمية مرشّحون للالتحاق بالسعودية

رشّحت تقارير صحفية سعودية صادرة اليوم الاثنين، أبرز النجوم الكروية العالمية، للالتحاق بالدوري السعودي، خلال الصائفة الحالية.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” أن استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي بصورة رسمية على حصة 75% من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، يفتح الباب لهذه الفرق نحو إبرام صفقات من العيار الثقيل.

وتحت عنوان “صيف ساخن” أضافت الصحيفة ذاتها، نقلا عن تقارير أخرى، بأن البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قد يكون المفاجأة الأبرز في ميركاتو صيف 2023.

موضحة بأن لاعب “البياسجي” سيلتحق بأحد الأندية السعودية، خاصة أن الهلال وبعد خسارة صفقة النجم الأرجنتيني ميسي، وضع ضمن اهتماماته نيمار.

كما أبرزت ذات الوسيلة الإعلامية، بأن أندية الدوري السعودي تستهدف عدة أسماء بارزة، في صورة السنغالي ساديو ماني، والصربي ميتروفيتش، والإسبان راموس وبوسكيتس، وجوردي ألبا، وإنييستا، ودي خيا، والبلجيكي هازارد، والأرجنتيني دي ماريا، والفرنسي غريزمان، والإيفواري ويلفريد زاها، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.