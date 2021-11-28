نيمار يتعرّض لإصابة خطيرة تهدّد مستقبله

تعرض نجم باريس سان جيرمان نيمار إلى إصابة خطيرة جدا على مستوى رجله اليسرى خلال مواجهة سانت ايتيان اليوم الأحد.

وغادر نيمار أرضية الميدان مباشرة في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني. نتيجة تعرضه لإلتواء شديد في كاحل القدم اليسرى. كما تدخل الجهاز الطبي لإسعاف النجم البرازيلي داخل أرضية الملعب، لكن كل محاولات الطاقم الطبي باءت بالفشل.

وإضظر الأمر إلى قيام مدرب البياسجي بوكتينيو باستبدال نيمار بالمهاجم الشباب إيبيمبي.

وعاد عدد من عشاق كرة القدم إلى حادثة البرازيلي و الجزائري رياض محرز. أين ربطوا حادثته بـ “ذنوب محرز”، بعدما تهجّم نيمار على محرز في عدد من اللقطات خلال مباراة مانشيستر سيتي أمام باريس سان جيرمان .

في حين طالب عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي بضرورة التركيز على الجانب الإنساني، داعيين بالشفاء العاجل للساحر البرازيلي.

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كما قاد النجم الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الانجليزي للفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما أن المواجهة تدخل لحساب الجولة الـ5 من دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا جرت بملعب الاتحاد وانتهت بـ2-1.

وشارك رياض محرز أساسيا كما قدم مواجهة في المستوى و ساهم في الهدف الثاني للسيتي الذي سجله غابريال خيسوس في الدقيقة الـ76.

كما كان كيليان مبابي قد تقدم للباريسيين في الـ50 في حين عدل رحيم ستيرلينغ للسيتي في الـ63د.

ومن جهته، أشاد النجم الدولي الجزائري السابق رفيق صايفي بمواطنه رياض محرز بعد تألقه أمام باريس سان جيرمان.

وقال صايفي “لو خاض محرز جميع المباريات السابقة أساسيا لشاهدناه بمستوى أفضل اليوم”. مردفا “حرام مايلعبش محرز أساسيا مع السيتي و لو يقرر الرحيل سيلعب في أي نادي في العالم بكل سهولة”.

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