نيمار يوقّع في الهلال والإعلان خلال الساعات المقبلة

وقّع أمس الاثنين، النجم البرازيلي، نيمار جونيور، رسميا على عقد انضمامه إلى نادي الهلال السعودي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، في تغريدة له على حسابه عبر “تويتر” بأن الهلال السعودي، يعتزم للإعلان عن تعاقده مع نجمه الجديد نيمار، اليوم الاثنين.

كما أوضح رومانو، بأن نيمار، وقع أمس الاثنين، رسميا على عقد انضمامه إلى الفريق السعودي.

Al Hilal plan to announce Neymar Jr as new star signing later today. ⭐️🇧🇷🇸🇦

All documents have been signed on Monday between clubs and player.

