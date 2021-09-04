نيوزيلاندا: أول وفاة بفيروس كورونا منذ 6 أشهر

أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلاندا اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، منذ 6 أشهر، وتعد أول حالة وفاة بسلالة دلتا المتحورة في البلاد.

وذكر ذات المصدر، أن امرأة في التسعينات من عمرها توفيت في مستشفى بمدينة أوكلاند متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ليلة الجمعة إلى السبت، وكانت تعاني من مشكلات صحية.

وسجلت نيوزيلاندا منذ بداية إنتشار الوباء إلى غاية اليوم، 27 حالة وفاة، و782 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19.

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