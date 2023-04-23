نيوكاسل يباغت توتنهام بخماسية في 21 دقيقة

تمكن نادي نيوكاسل من تسجيل خماسية كاملة في مرمى ضيفه توتنهام هوتسبير، خلال أول 21 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقان حاليا، على ملعب “سانت جيمس بارك”.

وافتتح الفريق المضيف باب التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق جاكوب ميرفي، قبل أن يضيف جولينتون هدفا ثانية في الدقيقة الـ6، ليعود جاكوب ميرفي، ليسجل ثالث الأهداف والثاني له في الدقيقة الـ9.

ليأتي الدور بعدها على اللاعب السويدي أليكسندر إياسك، الذي سجل ثنائية في الدقيقتين الـ 19 والـ 21.

ويلعب الفريقان مباراة اليوم في إطار الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل نيوكاستل المركز الرابع بـ 53 نقطة على بعد نقطتين من توتنهام صاحب المركز الخامس.