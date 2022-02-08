نيويورك: اكتشاف 4 متحورات غامضة لكورونا بمياه الصرف الصحي

عثر فريق من الباحثين من عديد المؤسسات البحثية، على ما لا يقل عن 4 متحورات خفية من فيروس SARS-CoV-2، في عينات مياه الصرف الصحي في مدينة نيويورك.

وهو ما أثار مخاوف جديدة من أن الفيروس التاجي الجديد يجد طرقا للهروب من المناعة.

ونُشرت النتائج التي توصلوا إليها مؤخرا في مجلة Nature. ولا يبدو أن المتحورات مهيأة للانفجار والتسبب في طفرة جديدة في هذه المرحلة. لكن الأمر المزعج يتمثل في أن العلماء لا يعرفون من أين أتت السلالات الفيروسية الجديدة.

كما يمكن للفيروسات مثل SARS-CoV-2 أن تتطور باستمرار من خلال اكتساب الطفرات.

وقد تحتوي المتحورات، مثل “دلتا” أو “أوميكرون”، على طفرة واحدة أو أكثر في تسلسلها الفيروسي. ما يساعد على تمييز نفسها عن المتغيرات الأخرى لـ SARS-CoV-2.

ويعتقد جونسون أن النتائج تشير إلى أن المتحورات “الخفية” التي حددوها في مدينة نيويورك يمكن أن تكون مرتبطة بأصول حيوانية محتملة.

في حين لم يتم التحقق من هذه الأصول حتى الآن. إلا أنه يعتقد أن أحد المصادر المحتملة يمكن أن يكون الفئران التي ترددت على نظام الصرف الصحي في مدينة نيويورك.

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