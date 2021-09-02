نيويورك تغرق.. حالة طوارئ وفيضانات تُخلف 7 قتلى

توفي 7 أشخاص على الأقل في نيويورك، جراء فيضانات عارمة اجتاحت المدينة، ناتجة عن هطول أمطار قياسية عقب إعصار أيدا.

وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، الخميس، حالة الطوارئ في الولاية، وكتبت في تغريدة على تويتر “أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة”.

ودعت الإدارة الوطنية للطقس “ان دبليو اتش”، أمس الأربعاء، المواطنين، إلى الاختباء إذا كانوا موجودين في منطقة خطر إعصار، معتبرة “أنه وضع خطير”.

وذكرت شبكة “سي.إن.إن” الأميركية، أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة، الأربعاء، حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

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