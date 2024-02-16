نيويورك: رفع شكوى ضد إنستغرام وتيك توك وسناب شات

رفعت مدينة نيويورك دعوى قضائية ضد أكبر المنصات الرقمية. حيث يعتقد عمدة المدينة، إريك آدامز. أن أنشطة إنستغرام وتيك توك وسناب شات ويوتيوب تضر بسكان نيويورك. وخاصة الأصغر سنا.

وقال عمدة نيويورك، إريك آدامز، خلال مؤتمر: “تعتمد مدينتنا على الابتكار والتكنولوجيا. لكن العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الصحة العقلية لأطفالنا للخطر، وتعزز الإدمان وتشجع السلوك الخطير”.

وسلط إريك آدامز الضوء على الصحة العقلية لمستخدمي هذه المنصات. حيث يعتمد عمدة نيويورك على نصيحة مفوض الصحة في نيويورك الدكتور أشوين فاسان، التي صدرت الشهر الماضي.

ويشير التقرير إلى زيادة معدل طلاب المدارس الثانوية في نيويورك. الذين يعانون من حالة اليأس (+42%) وأولئك الذين لديهم أفكار انتحارية (+34%).

تتضمن الشكوى التي قدمتها مدينة نيويورك ثلاث تهم: الإهمال، والإهمال الجسيم، والإزعاج العام.

وأضاف إريك آدامز: “إننا نتخذ إجراءات جريئة نيابة عن الملايين من سكان نيويورك. لمحاسبة هذه الشركات على دورها في هذه الأزمة. ونحن نبني على عملنا لمكافحة هذا الخطر على الصحة العامة.

ويشير التقرير إلى أن المدينة تنفق 100 مليون دولار سنويا على برامج وخدمات الصحة العقلية للشباب.

وللحد من تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على السكان، يتم توجيه التوصيات إلى أولياء الأمور. من خلال نصيحة الدكتور أشوين فاسان.

والهدف الرئيسي هو رفع السن الذي يمتلك فيه الطفل هاتفًا محمولاً. أو أي شيء آخر يسمح له بالوصول إلى المنصات، إلى 14 عامًا على الأقل.

حاليًا، يُحظر إنشاء حساب على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي قبل سن 13 عامًا. وهو عائق يمكن تجاوزه بسهولة من قبل الأصغر سنا. لا سيما عن طريق تعديل تاريخ ميلادهم عند التسجيل.