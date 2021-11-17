نيويورك: عودة الإحتفالات برأس السنة في “تايمز سكوير”

أعلن رئيس بلدية نيويورك، “بيل دي بلازي”، أن “تايمز سكوير” ستشهد عودة إحتفالات رأس السنة وحلول العام الجديد. بعدما مُنعت جميع الإحتفالات بسبب جائحة كوفيد-19 منذ نهاية العام الماضي.

وقال رئيس بلدية نيويورك: “مئات آلاف الأشخاص سيأتون للإحتفال بليلة رأس السنة، وسنتمكن أخيرا من الإلتقاء مجددا، وسيكون الأمر رائعا”.

كما أكد “دي بلازيو” أن كل من يرغب بالمشاركة في الإحتفالات أن يبرز دليلا على تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وهو الشرط الأساسي لكي يُسمح للناس بدخول “تايمز سكوير”، والإحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

يذكر أن نيويورك كانت بؤرة للوباء بالولايات المتحدة، وقد اضطرت السلطات حينها إلى فرض إغلاق عام للحد من تفشي الفيروس. حيث منعت السنة الماضية الإحتفال برأس السنة بسبب الوباء.

وتعتبر احتفالات رأس السنة في “تايمز سكوير” تقليدا تتّبعه العاصمة الثقافية والسياحية والمالية للولايات المتّحدة منذ مطلع القرن العشرين. كما تثبث هذه الاحتفالات عبر قنوات التلفزة المحلية وتتميّز بعروض موسيقية وعرض ألعاب نارية ضخم تجوب صوره العالم أجمع.

للإشارة كما توفي أكثر من 34 ألف شخص في نيويورك بفيروس كورونا منذ بداية إنتشار فيروس كورونا في المدينة.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد. حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 84 ألفا و863 حالة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47 مليونا و185 ألفا و246 حالة.

كما تم تسجيل 1129 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 763 ألفا و178 حالة.

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