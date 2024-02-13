نيويورك: قتيل وخمسة جرحى بعد إطلاق نار في مترو الأنفاق

توفي شخص وأصيب خمسة آخرون إطلاق نار على رصيف مترو الأنفاق في نيويورك، حسبما أعلنت الشرطة في المدينة الأمريكية الكبرى.

وقال ضباط شرطة نيويورك، خلال مؤتمر صحفي عند سفح القطار المعلق، إن المتوفى رجل يبلغ من العمر 34 عامًا. والمصابون الخمسة هم امرأتان وثلاثة رجال آخرين. تتراوح أعمارهم بين 14 و71 عامًا.

وأوضح المفوض مايكل كيمبر، أن الأمر لا يتعلق بمطلق نار منفرد أطلق النار “عشوائيا” على الركاب. في مدينة تميزت بجريمة عام 2022 التي راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر ستين عاما أطلق النار على قطار مترو مزدحم. وخلف سوى ثلاثين شخصًا جريحًا.

في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الاثنين، كانت مجموعتان من الشباب “تتجادلان” على متن قطار. يدخل المحطة عندما قام أحد أفراد المجموعة بسحب سلاحه وفتح النار على الرصيف. بينما كانت أبواب العربات تفتح، وصعد الركاب وصعدوا.

ولم يكشف ضابط الشرطة عن هوية الضحايا لكنه أوضح أن “واحدا منهم، وهو رجل يبلغ من العمر 34 عاما. توفي في المستشفى.

ومن بين المصابين الخمسة الذين تم نقلهم إلى المستشفى، أحصت إدارة إطفاء نيويورك (FDNY) أربعة إصابات “خطيرة”. ولا يزال مطلق النار في حالة فرار.