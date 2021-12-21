هؤلاء الـ15 قاضيا الذين ظفروا بالعضوية في المجلس الأعلى للقضاء

فاز 15 قاضيا بعضوية المجلس الأعلى للقضاء من أصل 26 عضوا، بالانتخابات الحاسمة التي أجريت الإثنين على مستوى المحاكم والمجالس القضائية.

كما أعلنت النتائج الرسمية بعد عملية الفرز للاصوات، حيث تصدر القائمة ثلاث قضاة حكم على مستوى المحاكم. ويتعلق الأمر بكل من مقراني أمين بلقاسم فيصل، ودسوس هشام.

أما على مستوى المجالس فتم الانتخاب على ثلاث نواب عامون ويتعلق الأمر ببن دعاس فيصل، خليفي عبد الوافي، وحمداني نبيلة. كما فاز بعضوية المجلس الاعلى للقضاء ثلاث قضاة على مستوى المحاكم الإدارية وهم كالتالي، عوداش العيدي، توام حدة. وسعود صالح.

أما على مستوى المحكمة العليا، فقد وقع الاختيار حسب النتائج المعلنة على القضاة الثلاث صابر نصر الدين، حماني رابح. ومخلوفي سلوى، وعلى مستوى مجلس الدولة كل من واضح بن عبد الله، بن أحمد لخضر، نويري عبد العزيز.

في إنتظار عضوين من النقابة وعضوين يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوين يعينهما رئيس مجلس الأمة. ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إضافة للعضوين المعينين من طرف رئيس الجمهورية.

كما كانت وزارة العدل عشية انتخابات اختيار أعضاء المجلس الاعلى، قد أعلنت عن ترشح 142 قاضي حكم ونيابة. لتمثيل زملائهم في المجلس الأعلى، تحضيرا للمرحلة الحاسمة التي سيشهدها المرفق القضائي.

إلى ذلك أدى وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي واجبه الانتخابي، بمقر المحكمة العليا،على غرار زملائه. إدراكا منه لأهمية الحدث الذي يؤسس لمرحلة جديدة يتبوء فيها القضاء مكانته كسلطة مستقلة.

وحسب بيان لوزارة العدل البيان فإن العملية جاءت عملا بأحكام المادتين 180 و224 من دستور الفاتح نوفمبر 2020.

رئيس الجمهورية يثمن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

وفي السياق ذاته ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس الأحد، تركيبة المجلس الأعلى ضمن مشروع القانون العضوي. والذي اعتبره من أرقى الخطوات لتكريس استقلالية القضاء، كما شدد الرئيس تبون على مراعاة دور الهيئة في تكريس استقلاليته.

كما جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذي خصص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين، تتعلق بقطاعي العدل والبحث العلمي.

وللإشارة فإن المجلس الأعلى للقضاء الضامن وفقا للدستور لاستقلالية القضاء يرأسه رئيس الجمهورية. بالإضافة كذلك إلى أنه يتكون من 26 عضوا منهم 15 قاضيا من قضاة الحكم، والنيابة يتم انتخابهم من طرف زملائهم. بحيث قرر المكتب الدائم للمجلس تنظيم هذه الإنتخابات تطبيقا لنص المادة 224 من الدستور.

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