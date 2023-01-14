هاجم الإسلام والمسلمين.. شكوى ضد كاتب فرنسي بتهمة “التحريض”

رفع اتحاد مساجد فرنسا دعوى قضائية ضد الكاتب والشاعر الفرنسي ميشال ويلبيك، المعروف بتصريحاته المعادية للإسلام والمسلمين. وهذا بتهمة “التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف”.

كما قالت المحامية نجوى الحايت إن الشكوى رفعت أمام محكمة نانتير بغرب باريس ضد مدير مجلة الجبهة الشعبية ستيفان سيمون. وميشال ويلبيك، ومؤسس المجلة الفيلسوف ميشال أونفراي. ويتعلق موضوع الشكوى تصريحات ويلبيك بالمسلمين التي وردت خلال مقابلة مع أونفراي ونشرت في مجلة “فرون بوبيلير”.

ورأى ويلبيك -في المقابلة- أن المسلمين يهددون أمن الفرنسيين غير المسلمين. وقال إن “رغبة الفرنسيين الأصليين”. كما أضاف “ليست في أن يندمج المسلمون، بل أن يتوقفوا عن سرقتهم ومهاجمتهم. وإلا فهناك حلّ آخر، أن يغادروا”.

ويعرف عن ويلبيك أنه معادٍ للإسلام، وله عديد من التصريحات ضد الإسلام والمسلمين. كما اتهمته عديد من الجمعيات الفرنسية بالدعوة إلى الكراهية العرقية بسبب تصريحاته المسيئة للإسلام والقرآن.

ومن خلال بيان صحفي نشر على تويتر ، أشار شمس الدين حافز ، عميد مسجد باريس. إلى أنه أبلغ عن تصريحات ذات طبيعة معادية للإسلام. تلك التي أدلى بها الكاتب الفرنسي البالغ من العمر 66 عامًا في مقابلة مع عدد خاص. من مجلة Front Populaire، التي نشرت في نوفمبر الماضي.

عبر ميكروفون قناة “بي إف إم” الإخبارية، عبر شمس الدين حافز، عن استيائه من الخطاب “البغيض” للكاتب. والذي يعارض الفرنسيين من جهة والمسلمين من جهة أخرى. مشيرا إلى أن هذا أمر خطير.

بالنسبة لعميد الجامع الكبير في باريس، يهدف هذا الكاتب إلى تنشيط الخطابات والأفعال التمييزية. ويصر على أن “التطبيق الصارم للقانون هو الذي يجب أن يُطلب الآن”.