الرقم السري :

136349

هادئة ومرهفة الإحساس.. وبالحب الصادق سأغمر قلبك يا أغلى الناس

الوحدة الخانقة، الروتين القاتل ويتم الوالدين.. ظروف قاهرة أفقتني طعم إحساس السعادة بالرغم من بيتي ومنصبي وكل ما حققته من نجاحات واكتفاء مادي. ما جعلني أتيقن أن الدفء العائلي. والأمان الذي نشعر به إلى جانب من نحب هو حقا ما يجب أن يسعى إليه الإنسان. لهذا قررت اليوم أن أغتنم الفرصة وأناشد الحلال. خاصة بعد طلاقي الذي أثر في نفسيتي وجعلني أهوى كما تهوى ورقة ذابلة في خريف باهت الأوان. فلكل من يهمه أمري أقول: أنا امرأة من برج بوعريرج، أبلغ من العمر 57 سنة، مطلقة من دون أولاد. موظفة مستقرة ولدي بيت فسيح، على قدر من الألفة وجمال الروح. أريد أن أتوج عروسا إلى جانب رجل يحترمني ويمنحني الأمان. لا شرط لي سوى أن يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، رجل بكل ما تحمله الكلمة من معاني. يحفظني ويصونني، أقبله مطلقا أو أرملا حتى بأولاد، يكون موظف مستقر أو متقاعد، وسنه مناسب.

الرقم السري :

136350

تتمنى العثور على رفيقة الدرب.. لا تتردد وأطلب صاحبة هذا العرض

فتاة حالمة، قلبها مفعم بالخير، سليلة أسرة طيبة ومحافظة، تبلغ من العمر 37 سنة، من ولاية جيجل. عازبة لم يسبق لها الزواج، صحيح أنها ماكثة في البيت لكنها مدبرة رائعة لكل شؤونه. إنسانة لا تكل ولا تملّ على بسط الخير أينما حلت وإرتحلت.

تتمنى من الله أن تجد النصيب الطيب في القريب العاجل، والاقتران برجل شهم نيته جادة في إكمال نصف الدين. لا تطلب منه سوى الحب، وحسن التقدير، تفضله من الشرق أو الجنوب، سنه لا يتعدى 50 سنة. يكون أرمل أو مطلق حتى بأولاد، تقبل أن تكون زوجة ثانية شرط موافقة الأولى، يكون عامل مستقر ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

136351

زوجة متميزة تعينك على أمور الدين والدنيا

شابة من ولاية تبسة، تبلغ من العمر 39 سنة، متميزة على كل الأصعدة. بالرغم من الانكسار الذي المّ بها إلا أن ذلك يجعلها تعلن الاستسلام وترفع الراية، مرت بتجربة زواج فاشلة. لكن هذا لم يمنعها من الرقي في حياتها، واستغلال كل فرصها. بعد الطلاق أعادت وزاولت دراستها، ونلت الشهادة العليا.

ترغب في التقارن برجل جاد في طلبه، تعد أن تكون له زوجة طيبة تعينه على أمور الدين والدنيا. تريده من إحدى ولايات الشرق أو الوسط للبلاد، سنه لا يتعدى 50 سنة، يكون أرمل أو مطلق. عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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