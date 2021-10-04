هاشتاج #facebookdown يتصدر التراند في التويتر

تصدر هاشتاج #facebookdown اليوم الإثنين التراند عبر موقع تويتر بـ مليون وخمسة تغريدة. وهذا عقب التوقف المفاجئ لمنصات التواصل الإجتماعي منها الفيسبوك. وأيضا الواتساب وكذا تيك توك والأ نستغرام.

وأوضح الخبراء أن سبب العطب المفاجئ جاء راجع إلى تغييرات أجرتها شركة فيسبوك في معلومات توجيه الشبكة. حيث ان هذه التغييرات جعلت نطاقات الموقع غير متاحة الامر الذي اجربها على قطع الانترنت.

وتسبب التوقف المفاجئ للفيسبوك في خسارة كبيرة للشركة وصلت إلى 7 مايار دولار أي بنسبة 6 بالمائة.