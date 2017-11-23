هافانا وبيونغ يونغ تجتمعان للوقوف في وجه واشنطن

اجتمع وزيرا خارجية كوبا و كوريا الشمالية الأربعاء بهافانا وأعلنا رفضهما مطالب الولايات المتحدة التي وصفاها بالتعسفية و الأحادية.

وتسعى كوريا الشمالية من خلال هذه التحركات للحصول على دعم دولي لمجابهة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لوقف برنامجيها النووي.

وهي تتمتع بعلاقات سياسية طيبة مع كوبا منذ الستينيات على الرغم من رفض هافانا للأسلحة النووية.

ويرى البعض أن كوبا واحدة من دول قليلة تستطيع إقناع كوريا الشمالية بالعدول عن مواجهة مع الولايات المتحدة.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الكوبية أن الوزيرين يدعوان إلى “احترام سيادة الشعوب” و”التسوية السلمية للنزاعات”.