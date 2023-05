هالاند يتوّج بجائزة أفضل لاعب في انجلترا

توج اللاعب النرويجي، ونجم نادي مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، بجائزة لاعب العام المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية موسم 2022-2023.

وأعلنت أمس الخميس، رابطة اللاعبين المحترفين في تغريدة لها. عبر حسابها الرسمي على “تويتر” فوز هالاند بالجائزة، معلقة “تهانينا هالاند”.

ونجح هالاند في تقديم مستويات إستثنائية مع المان سيتي. في أول مواسمه منذ انضمامه للفريق الصائفة الماضية، قادما من دورتموند الألماني.

ويتصدر النرويجي، قائمة هدافي “البريميرليغ” بـ 36 هدفا وبفارق 8 أهداف كاملة عن أقرب منافسيه، هاري كين، مهاجم توتنهام.

للإشارة فإن النرويجي، خلف زميله في الفريق كيفن دي بروين، الذي فاز بالجائزة في آخر سنتين.

