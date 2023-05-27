هالاند يواصل هيمنته على الجوائز الفردية

واصل الدولي النرويجي، إيرلينغ هالاند، سيطرته على الجوائز الفردية، بعدما توج اليوم السبت، بجائزة لاعب الموسم فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت اليوم السبت، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن فوز هالاند. مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة لاعب الموسم فى “البريميرليغ” لموسم 2022-2023.

وجاءت هذه الجائزة بعد يومين فقط من تتويج النرويجي. بجائزة لاعب العام المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية موسم 2022-2023.

ويتصدر هالاند هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 36 هدفا، ليصبح قريبا من خطفه جائزة لقب هداف “البريميرليغ” لهذا الموسم، والتي ستكون ثالث جائزة فردية للاعب القادم الصيف الماضي من دورتموند الألماني.