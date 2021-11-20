هامل في كلمته الأخيرة.. أنا نظيف وضحية مغالطات سياسوية

أسدل رئيس الغرفة الأولى لمجلس قضاء الجزائر عبد العزيز عياد، اليوم السبت، الستار على أطوار الفصل الثالث من محاكمة “آل هامل” ووزراء مسؤولين سامين سابقين في الدولة.

التي دامت 3 أيام كاملة، تم الكشف فيها عن حقائق مثيرة، جعلت رموز النظام السابق محل متابعات قضائية أمام عدة جهات قضائية.

في هذا السياق، وبعد غلق أبواب المرافعات، التي دامت ليومين كاملين، حاولت فيها هيئة الدفاع بكل ما في وسعها، رفع التهم عن موكليها باستعمال أدلة النفي للظفر بالبراءة من قبل هيئة المجلس.

كما تم منح الكلمة الأخيرة للمتهمين والتي كانت مقتضبة، قبل أن يعلن القاضي عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 24 نوفمبر الجاري.

وتمسك المتهمون في كلمتهم الأخيرة بتبرئة ذمتهم من روابط التهم المنسوبة اليهم.

وفي هذا الشأن قال المتهم الموقوف عبد الغني هامل في كلمته الأخيرة لهيئة المجلس بصوت مبحوح وهادئ،

ووجه غلبت عليه علامات التأثر: ” سيدي القاضي رغم ضيق الوقت المخصص لهذه المرحلة الأخيرة من المحاكمة، أظن أن التلميح يبقى أبلغ من التصريح.

وأقول لكم بلغة مشفرة، أولا أشكركم كثيرا للسيطرة على مجريات المحاكمة وتحكمكم في كل صغيرة وكبيرة.

كما أشكركم سيدي الرئيس على يقظتكم، لأنني متأكد أنكم تدركون الطريقة التي طُرزت بها هذا الملف، وعلى أتم الدراية لخباياه وخلفياته الهدامة..

التلفيق والتصخيم كانت الطرق التي استعملت لتغليط العدالة والرأي العام ولتشويه آل الهامل.

بالمقابل أضاف: سيدي الرئيس يُقال الشكوى لغير الله مذلة، ويقول الله في كتابه العزيز بعد باسم الله الرحمان الرحيم ” ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق،ولا تتبع الهدى، فتظل عن سبيل الله…”

كما أضاف سيدي الرئيس إنكم اليوم خليفة الله فوق الأرض أطلب انصافي،أنا بريء أنا نظيف أنا نظيف أنا نظيف، انا ضحية مغالطات سياسوية.

وتابع قائلا:”التمس انصاف عائلتي التي عانت بصوت وبحكمكم ستنصفون عائلتي الثورية الكبيرة الشريفة وتنصفون كل من يحمل لقب الهامل

التي شوهت بايعاز من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى أقصى الجنوب، وسينصفكم التاريخ لأن التاريخ هو ذاكرة الشعوب.”

كما طالب الأبناء الأربعة لعبد الغني هامل كل من شهيناز، أميار، مراد، شفيق، بالبراءة من هيئة المجلس.